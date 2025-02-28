«Проигрывают кредиты и пособия». В ГД придумали, как защитить лудоманов от азартных игр

В Госдуме предложили создать реестр самозапрета на участие в азартных играх, предложение направил в Федеральную налоговую службу Вице-спикер ГД Борис Чернышов. В беседе с 360.ru он заявил, что азартные игры и ставки — это одна из главнейших проблем в вопросах финансовой грамотности.

«Многие проигрывают и кредиты, и пособия, и, конечно же, семейные деньги, из-за этого конфликты и ссоры в семье. Я предложил создать реестр „Спорт-Азарт“, в который попадут должники по займам и штрафам», — сказал он.

Чернышов отметил, что в букмекерских конторах будут сверяться с этим реестром при приеме ставок. Это защитит граждан, которые борются с лудоманией. Также люди с игровой зависимостью могут добровольно вписать себя в «Спорт-Азарт».

По словам собеседника 360.ru, примерно 3,5% россиян признались, что зависимы от азартных игр.⁩