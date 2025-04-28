Сервис по оформлению полиса ОСАГО может появиться на «Госуслугах»

Минцифры и ЦБ работают над возможностью оформлять полис ОСАГО на «Госуслугах»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России поддержало инициативу заместителя руководителя партии «Новые люди» Сарданы Авксентьевой о внедрении в «Госуслуги» сервиса по оформлению полиса ОСАГО. Соответствующий документ появился в распоряжении 360.ru.

«В настоящий момент Минцифры России совместно с Банком России прорабатывается возможность реализации вышеуказанного сервиса на портале „Госуслуг“. Планируется, что реализация данного сервиса будет обеспечена в несколько этапов», — отметили представители министерства на запрос депутата.

Для начала россиянам предоставят возможность оформить полис обязательного страхования на транспортные средства, состоящие на учете в ГИБДД, принадлежащие физическим лицам и относящиеся к следующим категориям: B, BE, (такси), а также А, M (мотоциклы, мопеды и легкие квадроциклы).

«Решение о необходимости внесения изменений <…> будет принято при составлении проекта плана-графика подготовки нормативных правовых актов», — заключили в ведомстве.

С инициативой добавить на «Госуслугах» возможность получения полиса ОСАГО в прошлом месяце выступила замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. По ее мнению, принятие этой меры упростит процесс, повысит его прозрачность, а также снизит риск навязывания дополнительных платных сервисов.