Сервис для знакомств предложили запустить на «Госуслугах»

В Общественной палате предложили создать сервис для знакомств на «Госуслугах» для тех, кто ориентируется на создание семьи. Об этом рассказал РИА «Новости» председатель комиссии по демографии Сергей Рыбальченко.

Инициативу, по словам Рыбальченко, обсуждали после обращений молодежи, которая просила площадку для знакомств с упором на создание семьи. Он также предложил подключить к работе сервиса жен участников СВО и связал это с их опытом поддержки вернувшихся мужчин, в том числе с учетом возможных трудностей.

«Мне кажется, что в модерации могли бы принять участие и жены участников СВО, потому что они знают, с какими проблемами сталкиваются ребята, вернувшиеся из зоны боевых действий, какие психологические проблемы, как нужно выстраивать отношения», — сказал Рыбальченко.

Ранее в России предлагали запретить сайты знакомств. Авторы инициативы предположили, что подобные платформы развращают молодежь, а молодые люди разучились ухаживать за девушками.