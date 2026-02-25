Доля семейной ипотеки на рынке в 2025 году достигла 90%

Семейная ипотека стала самой востребованной у россиян: в 2025 году ее доля на рынке составила 90%. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил во время отчета о работе правительства в Госдуме.

По словам главы кабмина, благодаря этой программе уже один миллион 850 тысяч семей улучшили жилищные условия. Правительство прорабатывает варианты модернизации льготного кредитования, включая введение дифференцированных ставок.

Семейная ипотека действует в России с 2018 года. Она позволяет семьям с детьми взять кредит на покупку жилья на льготных условиях.

Ранее президент Владимир Путин поручал продлить программу и сделать ее более адресной. Глава государства предложил увязать ставки с числом детей в семьях. В условиях высокой ключевой ставки спрос на льготные программы остается стабильно высоким.