Серьезные нарушения зафиксировали на УИК № 3 в Хабаровске

В Хабаровске на избирательном участке УИК № 3 на Школьной улице зафиксировали серьезные нарушения. Об этом сообщил Telegram-канал «Хабаровск».
По его данным, наблюдатели отметили массовый организованный подвоз военнослужащих к урнам для голосования. Это вызывает серьезные вопросы о свободе волеизъявления и подрывает легитимность выборов губернатора, подчеркнули авторы поста.
Также источник «Хабаровска» сообщил, что неизвестный притащил на УИК № 3 скелет.
Единый день голосования стартовал в России 6 сентября. Жители некоторых регионов России выберут губернаторов и депутатов местных парламентов. В 25 субъектах организовали дистанционное электронное голосование, на участие в нем уже подали заявки около 920 тысяч человек.
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