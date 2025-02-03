«Серьезная опасность». Россиянам рассказали, как бороться с нашествием саранчи

Надвигающее нашествие саранчи на десятки российских регионов нанесет серьезный удар на сельскохозяйственные культуры. О том, почему возникла эта проблема и как спасти урожай, 360.ru рассказал депутат и член комитета Госдумы по аграрным вопросам Ренат Сулейманов.

По словам эксперта, увеличение количества саранчи связано с тем, что зимний сезон в России выдался намного теплее средних климатических показателей. Однако время для того, чтобы принять необходимые меры для борьбы с насекомыми, еще есть.

«В этом году зима теплая и малоснежная. Это привело к тому, что во многих регионах пострадали озимые [культуры]. Соответствующие службы должны принять меры для того, чтобы предотвратить аномальное нашествие саранчи и связанные с этим бедствия. У нас есть средства защиты растений и средства борьбы с насекомыми», — сказал Сулейманов.

Депутат добавил, что больше всего от саранчи могут пострадать все зерновые и зернобобовые культуры.

«Вообще вся растительность может пострадать, потому что саранча не выбирает какие-то более и менее вкусные растения. Это достаточно серьезная опасность, причем не только для сельского хозяйства, но и для лесных угодий и для всех других зеленых насаждений», — сообщил он.

Ранее Россельхозцентр заявил, что одной из главных угроз урожаю в 2025 году станет саранча. В зону максимального риска попадут 21 регион вместо 14 прошлогодних. В их числе Оренбургская, Астраханская, Иркутская области, Татарстан, Чечня, Якутия и другие. Чтобы остановить вредителей, аграриям придется обработать на 100 тысяч гектаров больше, чем в 2024 году.