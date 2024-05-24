Саранча атаковала хутор в Волгоградской области

Нашествие саранчи произошло в Краснодонском хуторе в Волгоградской области. Об этом в Telegram-канале сообщил правозащитник, блогер и лидер общественного движения «Активный Волгоград» Алексей Ульянов.

«Под мостом их тучи, ступить некуда. Хуже, чем в муравейнике. Нашествие саранчи! Гляньте, сколько ее здесь!», — сказал он на видео.

На опубликованных Ульяновым кадрах видно, что саранчи насколько много, что нельзя встать на чистое место на дороге.

Общественник опубликовал материал в четверг, 23 мая. Местные власти ситуацию пока что никак не комментировали.

Ранее из-за нашествия саранчи в Кочубеевском районе Ставропольского края груженая грузовая машина перевернулась и улетела в кювет. По предварительным данным, из-за большого количества насекомых на дороге колеса большегруза потеряли сцепление с асфальтом.