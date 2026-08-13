Жителям Подмосковья пообещали нестандартное бабье лето

Синоптик Позднякова: в Подмосковье бабье лето запомнится борьбой тепла и холода

Бабье лето в Московском регионе в этом году окажется необычным. Климатический сценарий будет нестандартным из-за частой смены синоптических фаз — от тепла до похолодания с дождями, рассказала Regions ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В сентябре не стоит ждать сухой и солнечной погоды. Погодный сценарий будет рваным и динамичным. В Подмосковье придут две-три короткие волны тепла, которые будут сменяться кратковременными дождями и похолоданиями.

Позднякова предупредила, что не стоит рассчитывать на устойчивое сухое тепло на протяжении двух недель подряд. Температура же воздуха в среднем за месяц превысит многолетнюю норму.

В эти выходные Подмосковье попадет под влияние гребня антициклона — небо прояснится, а дожди прекратятся. Температура воздуха поднимется до +18…+23 градусов.

Ранее Позднякова предупреждала, что во второй половине августа сохранится переменчивая погода.