Сентябрь удивил Россию. Вильфанд объяснил аномалию

В России зафиксировали один из самых жарких сентябрей за всю историю

Россия пережила один из самых теплых сентябрей за всю историю метеонаблюдений. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Аномальная температура обеспечила первому осеннему месяцу 2025 года место в десятке рекордно жарких. По словам синоптика, подобное отклонение фиксируется крайне редко — вероятность столь теплой осени составляет всего около восьми процентов.

Вильфанд отметил, что ситуация подтверждает долгосрочную тенденцию: число месяцев с аномально высокими температурами в стране продолжает расти.

При этом синоптик предупредил — впереди страну ждут резкие перепады температуры и куда более холодная зима, чем в прошлом году. Январь встретит россиян неоднородной погодой, вероятны частые оттепели и резкие похолодания.

Начнется же зима значительно более холодной, чем в прошлом году. Как рассказал Вильфанд, уже сейчас снег покрыл около половины территории России.

Плотный снег лег не только на Дальнем Востоке и в северных районах Сибири, но и на юге страны. В Якутии ночные температуры опускаются до -19...-21 градуса, что свидетельствует о приходе настоящих морозов.

Синоптики ранее также предсказали россиянам аномально холодную зиму.