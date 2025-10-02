Синоптики предсказали россиянам аномально холодную зиму

Гидрометцетр: зима в России будет холоднее предыдущей

Предстоящая зима в России ожидается значительно холоднее предыдущего сезона с аномальными морозами в центральных регионах страны. Такой прогноз ТАСС представил Гидрометцентр России на весь отопительный период.

Средняя температура декабря по всей территории страны окажется ниже прошлогодних показателей. Особенно сильные морозы прогнозируются в январе на территории Уральского и Сибирского федеральных округов.

Температура ниже нормы ожидается в Северо-Западном федеральном округе и северных районах УФО. Похожая ситуация сложится в центральных и северных частях СФО.

Февраль принесет аномальные холода в северную половину Красноярского края и западные районы Якутии. Эти территории столкнутся с температурами значительно ниже прошлогодних значений.

Март на большей части России будет теплее обычного согласно прогнозу метеорологов. Исключением станет только запад Якутии, где сохранятся зимние показатели.

Температура в пределах климатической нормы ожидается на юге европейской части страны. Стабильные погодные условия также прогнозируются в Дальневосточном федеральном округе.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что резкое похолодание, наступившее в Московской области, задержится в регионе, однако жителей и гостей этой осенью еще порадуют теплые дни.