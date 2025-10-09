Сенаторы предложили досрочно свернуть эксперимент с самозанятыми

В Совфеде рекомендовали кабмину завершить эксперимент с самозанятыми в 2026 году

Сенаторы предложили досрочно завершить эксперимент с самозанятыми в 2026 году. Об этом говорится в постановлении Совфеда по итогам выступления главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

Сенаторы приняли постановление «О текущем состоянии экономики и ключевых задачах социально-экономического развития Российской Федерации». Они предложили проанализировать результаты и рассмотреть вопрос по досрочному завершению эксперимента по внедрению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Сам Решетников в конце сентября заявлял, что никаких изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не ожидается. По его словам, это «принципиальная позиция правительства».

РИА «Новости» ознакомилось с документом, отметив, что сенаторы по итогам анализа предлагают разработать дополнительные меры с определенной целью.

«Чтобы избежать занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц в случаях, когда нанимают работников», — говорится в постановлении.

Ранее экономист Игорь Балынин предупредил, что самозанятые совершают ошибку, когда уклоняются от уплаты налогов.