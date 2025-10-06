Экономист Балынин назвал уклонение от уплаты налогов главной ошибкой самозанятых

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве Россия Игорь Балынин сообщил «Газете.Ru» , что к концу августа 2025 года в России было зарегистрировано 14,34 миллиона самозанятых, что на 28,13% больше, чем годом ранее. Он также перечислил основные нарушения, которые допускают самозанятые.

Первое и самое распространенное нарушение — уклонение от уплаты налогов.

«Для самозанятых действует налог по ставке 4% (доходы от физлиц) и 6% (от юрлиц/ИП). Других обязательных платежей нет. Важно отражать каждую операцию в приложении "Мой налог" — это прямая обязанность по Конституции», — отметил эксперт.

Также самозанятые часто превышают годовой лимит по доходам в 2,4 миллиона рублей. При его превышении необходимо перейти в статус ИП. Среди других нарушений — найм сотрудников, подмена трудовых отношений и занятия запрещенными видами деятельности, заключил Балынин.