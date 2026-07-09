Фейк: россиян заставят скидываться на спасение «Почты России»

Фейк

В различных телеграм-каналах и сообществах в соцсетях распространилась информация о том, что Госдума приняла закон, согласно которому все россияне будут скидываться на спасение «Почты России» — жителям страны создадут обязательные платные почтовые ящики.

Правда

Отмечается, что всем ИП и юрлицам будет положено иметь такой е-мэйл на «Госуслугах» для получения важных писем от госорганов. Проект направлен на поддержку «Почты России», которая и займется организацией всего процесса. Платить нужно будет ежемесячно, стоимость установят позже.

Посты о спасении «Почты России» появились после новости о том, что 8 июля Госдума приняла в окончательном чтении закон, который направлен на поддержку «Почты России». Он предусматривает создание электронной почтовой системы, отмену банковской комиссии за прием коммунальных платежей и новые правила для абонентских почтовых аккаунтов.

Согласно документу, «Почта России» создаст электронную почтовую систему для приема и доставки юридически значимых сообщений. Госорганы, органы местного самоуправления, компании с госучастием и Центробанк начнут направлять гражданам и бизнесу уведомления, извещения и требования через личный кабинет на портале «Госуслуги» и региональных порталах.

Сообщение будет считаться доставленным, если адресат вошел в личный кабинет в течение семи дней после его размещения, а при отсутствии технической возможности документ направят бумажным письмом.

Для всех юрлиц и индивидуальных предпринимателей на Госуслугах создадут электронные почтовые ящики, за их использование с ИП и юрлиц будет взиматься ежемесячная плата, размер которой установит правительство. В документах уточняется, что с госорганов плату не возьмут. Если абонент не внесет плату, доступ к ящику приостановят.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что в городах доставка заказных писем уходит к коммерческим организациям с меньшими затратами. Доставкой в удаленные населенные пункты занимается именно «Почта России».

«При этом „Почта России“ не может отказаться от заключения этих контрактов. Получается, что экономически привлекательные сегменты у „Почты России“ забирают, оставляя только „глубокую“ доставку населению», — отмечал он.

Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Положения об электронной почтовой системе, доставке платежных документов через «Госуслуги» и ряд других норм заработают с 1 сентября 2027 года.

Таким образом, говорить о том, что всех россиян обяжут иметь платный электронный адрес на Госуслугах, нельзя. Инициатива касается только ИП и юридических лиц.

Физическим лицам юридически значимые документы будут поступать в форме электронного документа в личный кабинет портала «Госуслуги» или регионального портала.

Информация о том, что всех россиян обяжут иметь платный электронный адрес на «Госуслугах», нельзя. Инициатива касается только ИП и юридических лиц. Физическим лицам юридически значимые документы будут поступать в форме электронного документа в личный кабинет портала «Госуслуги» или регионального портала.

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