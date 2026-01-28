Сенатор Вайнберг сложил полномочия и отправится на СВО

Сенатор Александр Вайнберг добровольно сложил полномочия и скоро отправится в зону специальной военной операции. Об этом сообщил спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«Я с пониманием отнесся к решению Александра Вайнберга отправиться на СВО», — процитировала его слова пресс-служба Заксобрания.

Депутат отметил, что Вайнберг с самого начала спецоперации активно поддерживал военных, собирал гуманитарную помощь и постоянно выезжал «за ленточку». В этом году срок его полномочий в Совете Федерации истекает.

«Он решил не дожидаться определенной даты и уже сейчас сосредоточить свои усилия на оказании помощи бойцам СВО», — заявил Люлин, назвав решение Вайнберга поступком настоящего мужчины.

