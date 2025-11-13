Сенатор Шейкин рассказал, что при отправке скана паспорта по мессенджерам можно стать жертвой мошенников

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин в разговоре с RT предупредил, что фото или скан паспорта в руках мошенников могут привести к серьезным последствиям.

Как отметил собеседник, злоумышленники используют паспортные данные для оформления финансовых услуг. На основе копии паспорта они могут брать микрозаймы, оформлять сим-карты, открывать электронные кошельки и создавать фиктивные аккаунты в банках или на торговых площадках.

Также паспорт может быть использован в схемах социальной инженерии. Получив документ, мошенники выдают себя за жертву, обращаются в службы поддержки банков, операторов или маркетплейсов, меняют пароли и получают доступ к личным кабинетам.

«Совместив [копию паспорта] с утекшими номерами телефонов, СНИЛС или данными банковских карт, мошенники составляют полный профиль личности и используют его для фишинга или подделки доверенностей и заявлений», — добавил сенатор.

Шейкин посоветовал не отправлять сканы паспорта по мессенджерам, электронной почте или прикреплять такие файлы на неизвестных сайтах. При необходимости передачи документа стоит использовать водяные знаки, например, «только для подачи в…», «копия недействительна».

Также парламентарий рекомендовал регулярно проверять кредитную историю и уведомления в «Госуслугах». Появление новых договоров или займов может сигнализировать о том, что к персональным данным получил доступ злоумышленник. В таком случае необходимо обращаться в банк и полицию.