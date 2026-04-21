Сенатор Шейкин пояснил, что знание мошенниками ИНН человека не означает автоматического доступа к его финансам

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Артем Шейкин в беседе с RT пояснил, что знание мошенниками ИНН человека не означает автоматического доступа к его финансам или возможности оформления кредита.

Опасность возникает только при наличии других персональных данных, таких как паспорт, СНИЛС и номер телефона. Злоумышленники используют ИНН для создания убедительной легенды, представляясь сотрудниками налоговой, банка или МФЦ, чтобы выманить у жертвы недостающие сведения под предлогом «проверки» или «исправления ошибки».

Называя реальные данные, мошенник быстрее входит в доверие, и человек легче поддается на манипуляции и давление.