Сенатор Мурог рассказал об адресной помощи пенсионерам

Пенсионеры с доходом ниже регионального прожиточного минимума или в трудной ситуации могут получить адресную социальную помощь. Заявление принимают соцзащита, МФЦ и портал «Госуслуги», сообщает RT .

Сенатор Игорь Мурог пояснил, что адресная поддержка предусмотрена федеральными законами. На нее могут претендовать граждане с низким доходом, а также пенсионеры, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Помощь может включать денежные выплаты, продукты, предметы первой необходимости, лекарства и топливо для домов с печным отоплением. Кроме того, пожилым людям могут предоставить социального работника на дому, если возраст или здоровье мешают самостоятельно решать бытовые вопросы.

Единого перечня мер для всей страны нет: его состав и условия устанавливают регионы. Для оформления нужно обратиться в соцзащиту по месту жительства или МФЦ. Обычно требуются паспорт, пенсионное удостоверение, справка о доходах и документы, подтверждающие трудную ситуацию.

Часть сведений ведомства запрашивают самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. Проверить доступные меры и подать заявление также можно через «Госуслуги».