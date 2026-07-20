Сенатор Мурог рассказал, что родственник может получать пенсию за пенсионера

В беседе с RT сенатор Игорь Мурог рассказал, что если по состоянию здоровья или иным причинам пенсионеру сложно самостоятельно получать пенсию, он может поручить это другому человеку, например родственнику.

Мурог подчеркнул, что действующее законодательство строго предусматривает: выплаты зачисляются только на счет самого пенсионера, перевести их на счет третьего лица нельзя. Человек, которому пенсионер доверил получение денег, выступает его представителем и может забирать пенсию в банке или на почте, но лишь при наличии оформленных по правилам полномочий.

Способ оформления зависит от дееспособности пенсионера. Если он осознает свои действия и способен ими руководить, достаточно доверенности, согласно статье 185 ГК РФ. Если же пенсионер не в состоянии понимать значение своих поступков, вопрос решается через суд: человека признают недееспособным, а орган опеки назначает опекуна. На основании ГК РФ опекун становится законным представителем и вправе получать пенсию без дополнительной доверенности.

Если доверенность оформлена на срок свыше года, пенсионер должен ежегодно подтверждать регистрацию по месту получения пенсии — например, лично обратившись в отделение СФР или хотя бы раз в год получив выплату самостоятельно.