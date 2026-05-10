Сенатор Мурог посоветовал потерявшим жилье пенсионерам обращаться в отдел соцзащиты

В случае утраты жилья пенсионеры могут рассчитывать на поддержку со стороны государства. Первым шагом в такой ситуации должен стать визит в районный отдел социальной защиты населения, сообщил сенатор Игорь Мурог в беседе с RT .

По его словам, сотрудники проведут индивидуальную консультацию и подскажут дальнейшие действия. Они оценят ситуацию и могут помочь в получении или восстановлении удостоверяющих личность документов, а также оформлении регистрации по месту пребывания.

«В зависимости от обстоятельств потребуется предоставить паспорт, пенсионное удостоверение, справку о составе семьи, а также документы, подтверждающие потерю жилья, например решение суда или акт о пожаре», — отметил сенатор.

Если пенсионер оказался без жилья в экстренном случае, можно обратиться в службы мобильных бригад или центры социальной адаптации. Эти учреждения предоставляют временное проживание, оказывают юридическую и психологическую поддержку, помогают восстановить документы и связаться с родственниками.