Сенатор Мурог объяснил, что в ряде случаев пенсионеры обязаны уведомить СФР о трудоустройстве

Сенатор Игорь Мурог напомнил в беседе с RT , что пенсионеры должны информировать Социальный фонд России о своем трудоустройстве только в некоторых ситуациях.

Это касается тех, кто получает социальную пенсию по старости, пенсию по потере кормильца или социальную доплату до прожиточного минимума.

«При этом важно учитывать, что несвоевременное уведомление грозит образованием переплаты, которую впоследствии придется вернуть», — предупредил эксперт.

Чтобы СФР мог скорректировать выплаты и избежать переплат, сообщить о трудоустройстве необходимо в течение пяти дней. Сделать это можно через личный кабинет на сайте СФР или в клиентской службе.