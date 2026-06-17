Сенатор Мурог напомнил, что пенсионный возраст не может быть причиной увольнения

Сенатор Игорь Мурог рассказал RT , что увольнение пенсионеров должно происходить на общих основаниях, которые закреплены в Трудовом кодексе России. По его словам, пенсионный возраст не может служить причиной для расторжения трудового договора, так как это считается дискриминацией по возрастному признаку.

Сенатор пояснил, что при сокращении штата к пенсионерам применяются те же правила, что и к остальным сотрудникам. Преимущественное право сохранить рабочее место остается за наиболее квалифицированными и производительными специалистами, и возраст здесь не играет решающей роли.

Работодатель обязан за два месяца письменно уведомить сотрудника о грядущем сокращении и предложить ему все подходящие по состоянию здоровья вакансии, имеющиеся в организации.

«В части компенсаций пенсионеры при сокращении имеют те же гарантии, что и другие работники», — отметил Мурог.

В последний рабочий день пенсионерам выплачивается заработная плата за отработанный период, компенсация за неиспользованный отпуск и выходное пособие в размере среднего месячного заработка. За уволенным сотрудником сохраняется средний заработок на время поиска новой работы, но не более чем на два месяца, а в исключительных случаях — и на третий месяц (при условии своевременной постановки на учет в службе занятости).

«Важно отметить, что получение государственной пенсии не является основанием для отказа в этих выплатах — законодательство не делает исключений для граждан пенсионного возраста», — обозначил парламентарий.