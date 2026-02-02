Сенатор Мурог напомнил, что некоторым пенсионерам положена компенсация стоимости поездки к месту отдыха

Неработающие пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, смогут получить компенсацию стоимости поездки к месту отдыха в России в 2026 году. Об этом рассказал сенатор Игорь Мурог в беседе с RT .

Социальный фонд возместит им расходы на проезд к месту отдыха и обратно один раз в два года. Сумма компенсации не превысит стоимости проезда в плацкартном вагоне поезда дальнего следования или в эконом-классе самолета.

По словам сенатора, эта мера направлена на поддержание социальной справедливости и улучшение качества жизни граждан, проживающих в отдаленных регионах страны.