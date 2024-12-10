Сенатор Гибатдинов посоветовал заменить отрыв в новогоднюю ночь на активный отдых

Не стоит в новогоднюю ночь уходить в отрыв, как будто это последний праздник в жизни, лучше провести время активно. Об этом News.ru рассказал член Совета Федерации Айрат Гибатдинов.

По его словам, страшно наблюдать, как многие люди начинают в новогоднюю ночь набрасываться на алкоголь, злоупотребляя им.

Сенатор подчеркнул, что новогодние праздники лучше наполнить светом, радостью и волшебством в кругу семьи. Лучше заполнить их впечатлениями от активного отдыха и развлечений на свежем воздухе, чем нескончаемым застольем со спиртным.