Сенатор Гибатдинов посоветовал заменить отрыв в новогоднюю ночь на активный отдых

Не стоит в новогоднюю ночь уходить в отрыв, как будто это последний праздник в жизни, лучше провести время активно. Об этом News.ru рассказал член Совета Федерации Айрат Гибатдинов.
По его словам, страшно наблюдать, как многие люди начинают в новогоднюю ночь набрасываться на алкоголь, злоупотребляя им.
Сенатор подчеркнул, что новогодние праздники лучше наполнить светом, радостью и волшебством в кругу семьи. Лучше заполнить их впечатлениями от активного отдыха и развлечений на свежем воздухе, чем нескончаемым застольем со спиртным.
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