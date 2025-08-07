Сенатор Епифанова напомнила о налоговых льготах для владельцев дачных участков пенсионного возраста

В России владельцы дачных участков из числа пенсионеров и граждан предпенсионного возраста могут воспользоваться налоговыми льготами на федеральном уровне. Об этом рассказала сенатор, председатель общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин России» Ольга Епифанова в беседе с RT .

«Земельный налог не взимается с площади до шести соток, а если участок больше — налог начисляется только на излишек. По имущественному налогу льготы также предусмотрены: пенсионеры освобождаются от налога на одну постройку каждого типа (жилой дом, баня, гараж, сарай, хозпостройка) при условии, что площадь не превышает 50 кв. м», — напомнила она.

По словам сенатора, если здание не оформлено официально, его нужно зарегистрировать, чтобы избежать проблем в будущем. Также она отметила, что для предпенсионеров — женщин от 55 лет и мужчин от 60 — предусмотрено снижение налоговой нагрузки, но нужно подать заявление в налоговую инспекцию.