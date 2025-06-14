Бондарчука эвакуировали из Ирана

Режиссера Федора Бондарчука и его съемочную группу на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке вывезли в Азербайджан. Об этом со ссылкой на российское посольство в Баку сообщило РИА «Новости».
Режиссер и артисты вошли в состав первой группы эвакуированных россиян.
Бондарчук рассказал агентству, что отправится в Москву 15 июня. Остальные артисты приедут туда в ближайшие дни.
Ранее из исламской республики эвакуировали 14 российских граждан. Их вывезли из страны после того, как Израиль и Иран обменялись ракетными ударами.
ЦАХАЛ ударил в ночь на 13 июня по иранским ядерным объектам. На следующий день республика несколько раз выпустила ракеты по Израилю. Пострадали более 90 человек, один из снарядов попал в высотный дом в Тель-Авиве.
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