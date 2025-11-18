Съемки фильма «Красавица» о подвиге сотрудников Ленинградского зоосада завершили

Производство полнометражного фильма «Красавица» завершили в России. Он расскажет зрителям о подвиге сотрудников Ленинградского зоопарка в годы войны. Картина выйдет на большие экраны 19 февраля.

Фильм создали при содействии Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Его режиссером стал Антон Богданов.

Сюжет картины основан на реальных событиях. Она расскажет о героических усилиях сотрудников Ленинградского зоосада по спасению животных в годы блокады, в том числе о самой известной его обитательнице — бегемотихе по кличке Красавица.

Проект направлен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.