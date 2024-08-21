Опоздавший на самолет россиянин пытался улететь в багажном отсеке, но перепутал рейсы

«Авиаторщина»: россиянин опоздал на самолет и пробрался в багажный отсек

Пассажир авиакомпании S7 Airlines опоздал на свой рейс в Новокузнецк и тайком пробрался в багажный отсек самолета. Однако он перепутал самолеты и чуть не улетел в Норильск. Историю неудавшегося полета рассказал Telegram-канал «Авиаторщина» .

По информации Telegram-канала, 41-летний пассажир по имени Андрей 19 августа опоздал на свой рейс и решил улететь вместе с багажом. Однако залез он в багажное отделение самолета, готовящегося для рейса в Норильск. Его же рейс улетел час назад.

Андрея обнаружили сотрудники наземных служб аэропорта Домодедово, где произошел инцидент. Они вызвали полицейских, пассажира задержали.

К самолету вызвали кинологов и специалистов по авиационной безопасности, судно обследовали, не выявили ничего опасного. Рейс в Норильск вылетел с часовой задержкой.

Летевший из Санкт-Петербурга в Калининград самолет попал в грозу и получил повреждения. Они оказались незначительными и самолет после экспертизы допустили до полетов.