Семьям с детьми рассказали, как законно обналичить остаток маткапитала

Неиспользованную часть маткапитала можно получить и потратить на что угодно, если она не превышает 10 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

После использвоания маткапитала по назначению, например, на покупку жилья или образование ребенка, можно проверить остаток в Соцфонде России и на «Госуслугах». Свищев напомнил, что по закону, сумму менее 10 тысяч рублей можно получить как единовременную выплату, подав заявление.

«Главное — не пытаться обналичить остаток, если он больше 10 тысяч рублей. Это нарушение, за которое могут привлечь к ответственности», — сказал депутат.

Ранее «Справедливая Россия» предложила позволить использовать маткапитал на покупку машины. Это помогло бы родителям решать бытовые вопросы.