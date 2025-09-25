Семьям погибших от удара ВСУ по Новороссийску заплатят по 1,5 млн рублей

Семьи погибших при атаке ВСУ на Новороссийск получат компенсацию в 1,5 миллиона рублей. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава города Андрей Кравченко.

По его словам, пострадавшим выплатят от 300 до 600 тысяч рублей.

«Сумма единовременного пособия новороссийцам, получившим в результате ЧС легкий вред здоровью, — 300 тысяч рублей. Сумма выплаты при получении вреда средней тяжести составляет 600 тысяч рублей», — подчеркнул Кравченко.

Из-за налета дронов ВСУ 24 сентября погибли два мирных жителя, еще 16 получили ранения. В результате удара повредился офис Каспийского трубопроводного консорциума.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала атаку БПЛА по городу сигналом для Евросоюза. Она предположила, что Украина будет оттачивать террористические навыки и на европейской инфраструктуре. По ее мнению, ЕС следует задуматься о том, что ВСУ бьют в том числе по энергетическим объектам и аэропортам.