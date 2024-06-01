Семья Заворотнюк не стала использовать для ее лечения спецпрепарат

Shot: родные Заворотнюк не использовали разработанный для нее спецпрепарат

Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк не смогли воспользоваться лекарством, которое специально разработали для ее лечения. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, супруг актрисы Петр Чернышев передал раковые клетки Заворотнюк в ИМБ имени Энгельгардта, чтобы из них выработали специальные вирусы, способные уничтожить опухоль.

Ученым вскоре удалось создать персональную «вакцину от рака» для актрисы, но ее решили не применять, так как не было необходимых документов, разрешающих ее использование.

Журналисты уточнили, что тогда нельзя было колоть препарат в больнице юридически из-за того, что он не прошел клинические испытания. Это стало большой проблемой для лечения актрисы, которая много времени проводила именно в клиниках.

Сердце актрисы Анастасии Заворотнюк перестало биться ночью 30 мая. Ее похоронят 1 июня на Троекуровском кладбище. На прощание с артисткой приехал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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