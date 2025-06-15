Семья Паши Техника и «Новые люди» сообщили о запуске фонда помощи наркозависимым

Партия «Новые люди» и семья покойного рэп-исполнителя Паши Техника создадут общественный фонд «Второй шанс». Об этом 360.ru сообщили представители партии.

Фонд будет работать над изменением системы реабилитации наркозависимых и продвижением законодательных инициатив в этой сфере. Кроме того, организаторы планируют запустить кампанию по популяризации трезвого образа жизни с участием известных артистов.

«Новый проект будет по-новому бороться с пропагандой наркотиков, мошенничеством в сфере реабилитации наркозависимых», — заявили учредители фонда.

Они подчеркнули, что текущая система часто лишь усугубляет проблему.

В пресс-конференции примут участие вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, мать Паши Техника Надежда Ивлева, его бывшая жена Ева Карицкая, основатель клиники «Свобода» Антон Соколов и другие эксперты. Мероприятие пройдет 16 июня в 13:00 пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Ранее российский общественно-политический деятель, правозащитник, юрист, председатель Совета отцов России Андрей Згонников заявил, что на творчество Паши Техника массово жаловались люди. Он попросил проверить ФСБ, Генеральную прокуратуру и правоохранительные органы отменить концерты и удалить песни рэпера из публичного доступа.