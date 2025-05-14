«Разложение молодежи». Песни Паши Техника могут снести со всех стримингов после его смерти

Юрист Згонников: песни Техника могут убрать со стримингов из-за их аморальности

Песни Паши Техника могут исчезнуть с популярных стримингов. Российский общественно-политический деятель, правозащитник, юрист, председатель Совета отцов России Андрей Згонников рассказал 360.ru, что на творчество музыканта массово жаловались люди.

«Россия находится в фарватере традиционных семейных ценностей. То есть мы против квази-идеологий, каких-то субкультур, направленных на коррекцию численности населения, на разложение, на деградацию», — подчеркнул Згонников.

Он попросил проверить ФСБ, Генеральную прокуратуру, правоохранительные органы, МВД, губернатора Воронежской области, отменить концерты и удалить песни рэпера из публичного доступа. Именно те, отметил Згонников, которые не соответствуют требованиям действующего законодательства России, нормам морали и нравственности.

«Я не говорю запретить полностью всего все творчество. Пожалуйста, каждый волен слушать что угодно», — сказал он.

Но из публичного доступа, по мнению правозащитника, некоторые треки нужно убрать, чтобы не было манипуляции массовым сознанием и негативного влияния на детей и подростков.