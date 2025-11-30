Семья оказалась главным приоритетом 70% мужчин в России

Мужчины в России чаще всего ставят на первое место семью — так ответили 77% участников исследования Аналитического центра НАФИ, проведенного при поддержке Avon Россия. Женщины же традиционно считают, что для мужчин важнее деньги и карьера. Данные исследования стали доступны изданию Life.ru .

По данным исследования, после семьи мужчины назвали важными деньги (52%), здоровье (44%) и только затем карьеру (40%).

Аналитики отмечают, что стереотип о мужчине-трудоголике постепенно ослабевает. Особенно это, как указывают исследователи, понимают женщины в декрете — они ежедневно видят реальную семейную картину и точнее оценивают мужские приоритеты.

Исследование также показало, что в период ухода за ребенком у женщин растет интерес к саморазвитию: так ответили 37% мам в декрете против 29% среди всех опрошенных.

Помимо этого, половина россиян положительно относится к идее мужского декретного отпуска, а среди молодых людей 18–24 лет поддержку высказали 57%. Женщины в декрете также сообщили, что считают участие отца в уходе за ребенком естественной и важной частью семейной жизни.

Ранее психолог Абравитова объяснила, что трудоголизм часто уходит корнями в детские годы. Такое поведение связано с воспитанием и стремлением соответствовать ожиданиям родителей.