Психолог Абравитова объяснила, что трудоголизм часто уходит корнями в детские годы

Клинический психолог Марианна Абравитова объяснила в интервью RT , что трудоголизм часто уходит корнями в детские годы. По ее словам, это поведение связано с воспитанием и стремлением соответствовать ожиданиям родителей.

«Трудоголизм — это гонка за самым лучшим результатом и за объемом. И когда ты взрослый человек, то сам выставляешь себе эти критерии», — подчеркнула специалист.

Психолог отметила, что трудоголик не может остановиться в своей работе, так как всегда считает, что можно сделать больше и лучше. Это постоянное самообвинение может привести к психозу и депрессии.

«Корректировка всегда идет от осознания. Если человек понимает проблему, тогда он будет принимать меры», — добавила Марианна Абравитова.

Она также отметила, что у специалистов есть множество методов для борьбы с трудоголизмом, включая перенастройку и перенаправление энергии в другие сферы жизни.