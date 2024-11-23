Многодетная семья из Набережных Челнов решила назвать дочь в честь «Орешника»

В Набережных Челнах семья готова назвать 15-го ребенка в честь ракеты «Орешник»

Многодетные родители из Набережных Челнов выбрали имя для 15-го ребенка. Новорожденного, возможно, назовут Орешник или Орешница, рассказал «Газете.ru» глава семейства Владимир Сухов.

Мужчина объяснил выбор необычного имени любовью к родине. В прошлом году он назвал родившуюся дочь Россией-Святосией-Святороссией.

«Что касается нашего защитника „Орешника“, мы не против и Орешницы, Путника, Путницы, Спутника, Спутницы во имя и во славу защиты нашей земли», — сказал Сухов.

Многодетный отец воспитывает 14 детей. Последний ребенок, Россия-Святосия-Святороссия, появился на свет в прошлом ноябре. Останавливаться на достигнутом семья не собирается.

«Конечно, мы не собираемся останавливаться на многодетной счастливой рождаемости любимых, здоровых, сильных, добрых, мудрых детей в нашей дружной семье», — подчеркнул Сухов.

Президент России Владимир Путин 21 ноября заявил об успешном испытании в боевых условиях новейшей высокоточной баллистической ракеты средней дальности «Орешник». По официальным данным, она способна поражать цели на расстоянии до 5500 километров.