Семья Ходорковских осталась без прописки в Москве

Бутырский суд признал супругу и детей бывшего бизнесмена Михаила Ходорковского* утратившими права пользования жилым помещением — квартирой в Москве. Об этом сообщили на сайте «Судов общей юрисдикции города Москвы».

Судья принял решение снять семью с регистрационного учета.

«Признать Ходорковского Илью Михайловича, Ходорковскую Инну Валентиновну, Ходорковского Глеба Михайловича и Ходорковскую Анастасию Михайловну утратившими права пользования жилым помещением», — отметили в документе.

Супруга Ходорковского* продала квартиру 18 сентября 2024 года, но оставалась там прописана вместе со своими тремя детьми. При этом сами ответчики не могли сняться с регистрационного учета, поскольку проживают за границей. Тогда собственница квартиры в Москве обратилась в суд, чтобы выселить семью Ходорковских из жилища.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.