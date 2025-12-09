Семьи военных хотят освободить от платы за детские сады: что известно о новом проекте

В Думе призвали освободить семьи военных от платы за детский сад

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, освобождающий ветеранов боевых действий и военнослужащих от платы за детский сад. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

«Сегодня мы вносим поправки в закон „Об образовании“. „Справедливая Россия“ предлагает освободить семьи ветеранов боевых действий и военнослужащих от родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах», — прокомментировал Миронов.

Геополитическая ситуация требует укрепления государства, защиты национальных интересов и сплочения общества, указал парламентарий. В эти непростые времена особенно важно помнить о тех, кто честно исполняет свой долг перед Родиной.

«Необходимо оказывать всестороннюю поддержку их семьям! Ветераны боевых действий и военнослужащие отстаивали и отстаивают интересы страны, а государство в знак признания должно взять на себя дополнительные социальные обязательства перед ними, перед их семьями и должно предоставить дополнительные льготы», — заявил депутат.

Он также напомнил о важной инициативе фракции по поддержке участников специальной военной операции. Весной этого года партия предложила Госдуме законопроект о единых федеральных мерах поддержки для участников СВО и их семей.

Ранее Миронов предложил давать билеты на «Щелкунчик» семьям участников СВО, детям-сиротам и многодетным. Каждый год перед началом сезона начинается ажиотаж.