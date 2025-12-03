Миронов предложил давать билеты на «Щелкунчик» семьям участников СВО

Для многодетных и семей участников спецоперации необходимо создать квоту бесплатных билетов на новогодний балет «Щелкунчик». С таким предложением в беседе с 360.ru выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Он обратил внимание, что с билетами на билет каждый год появляется ажиотаж, цены доходят до 50 тысяч рублей за место в зале.

«Некоторые комментаторы заявляют, что цены завышены справедливо, это элитарное искусство. Настоящая элита воюет на фронтах с нацизмом, Родину защищает! Нужно давать бесплатные билеты на спектакль семьям участников СВО», — заявил Миронов.

Парламентарий добавил, что на главную новогоднюю сказку мечтают попасть многие дети из регионов России.

«Призываю Минкульт выделить квоту на билеты — для детей-сирот, семей участников СВО, детей из многодетных семей. Не надо рассказывать про искусство для „избранных“!» — подчеркнул парламентарий.

Ранее стало известно, что билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре раскупили за полтора часа.