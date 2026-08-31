Семьи релокантов смогут получать с их замороженных счетов до одного МРОТ в месяц

Близкие родственники релокантов, счета которых заморожены, смогут получать с них ежемесячное гуманитарное пособие в размере минимальной оплаты труда. Соответствующее постановление правительства России разместили на официальном портале опубликования правовых актов.

Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, он вступил в силу с момента опубликования.

В 2026 году размер МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц.

Президент России Владимир Путин в начале августа подписал законы об ограничениях для находящихся за границей преступников и иностранных агентов. В них также указано, что выплаты родственникам релокантов, не имеющим собственных источников дохода, будут производить с замороженных счетов.

Глава России поручил правительству определить размер пособий.