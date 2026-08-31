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    Семьи релокантов смогут получать с их замороженных счетов до одного МРОТ в месяц

    Правительство установило размер гуманитарных выплат родственникам релокантов

    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Близкие родственники релокантов, счета которых заморожены, смогут получать с них ежемесячное гуманитарное пособие в размере минимальной оплаты труда. Соответствующее постановление правительства России разместили на официальном портале опубликования правовых актов.

    Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, он вступил в силу с момента опубликования.

    В 2026 году размер МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц.

    Президент России Владимир Путин в начале августа подписал законы об ограничениях для находящихся за границей преступников и иностранных агентов. В них также указано, что выплаты родственникам релокантов, не имеющим собственных источников дохода, будут производить с замороженных счетов.

    Глава России поручил правительству определить размер пособий.