Семьеведение важнее ЕГЭ? В России предложили ввести единый стандарт воспитания детей

Чиновники в Курганской области предложили создать общий стандарт воспитания для детских садов и школ. Об этом сообщил MK.RU .

Детям хотят объяснить, что мальчик — будущий мужчина и глава многодетной семьи, а девочка — будущая многодетная мать.

«Чиновники напомнили, что в регионе уже действует курс „Основы семьеведения“. Губернатор даже говорил, что такие уроки важнее ЕГЭ», — напомнили авторы поста.

Однако в Госдуме инициативу не поддержали. По мнению парламентариев, навязывать дошкольникам идеи о многодетности неуместно. В пять-шесть лет просто невозможно понять такие установки, а традиционные ценности — это не только про количество детей.

При этом глава комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина ранее заявила, что подготовку к рождению ребенка следует начинать в раннем детстве.