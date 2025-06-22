Останина заявила, что подготовку к рождению ребенка следует начинать еще в детстве

Председатель комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина считает, что подготовку к рождению ребенка следует начинать еще в раннем детстве. Об этом она рассказала в беседе с Lenta.ru .

«Тем, кто уже вступил в брак и ждет детей, поздно начинать подготовку [к рождению ребенка]. Потому что начинать ее нужно с раннего детства», — подчеркнула Останина.

По мнению депутата, важным аспектом является воспитание в семье, ролевые игры в детском саду и введение дополнительного курса «семьеведение» в школах. Останина предложила ЗАГСам предоставлять бесплатные консультации и рекомендации молодоженам по подготовке к рождению ребенка.

«Что касается уже непосредственно тех, кто понимает, что у них скоро родится ребенок, это консультации там, где молодая мама встала на учет. Причем эти консультации нужно проводить молодым родителям вместе. И это есть у нас уже. Поэтому я здесь не вижу недостатка в организации работы», — добавила она.

Депутат подчеркнула, что работа с будущими родителями требует индивидуального подхода и участия квалифицированных специалистов — гинекологов и педиатров.