Семейный психолог Покусаева рекомендовала спорт для борьбы с аутоагрессией

Если человек переживает насчет невозвращенных денег и злится на должника, то это может не только ухудшить отношения, но и разрушительно действовать на него. Об этом 360.ru рассказала детский и семейный психолог Олеся Покусаева.

Она объяснила, что на фоне обид и размышлений о причинах, почему друг не отдает деньги, у человека может возникнуть аутоагрессия.

«Часто это скатывается в психосоматику. Высказанная, вербализованная агрессия меньше вредит самому человеку. А аутоагрессия — это агрессия, направленная вовнутрь, она очень сильно разрушает, бьет по слабым местам», — отметила эксперт.

Побороть разрушительные эмоции могут помочь некоторые виды спорта.

«Есть способы бороться с агрессией: ходить на бокс, кикбоксинг, в тир, на что-то активное. Это выход, позволяющий не накапливать агрессию внутри себя», — уточнила Покусаева.

Чтобы разобраться с причинами аутоагрессии и мешающими жить установками, она посоветовала обратиться к психологу. Подробнее об этом читайте в материале 360.ru.