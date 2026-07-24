Новая фобия. Почему зумеры боятся попросить друзей вернуть деньги

Среди зумеров появился новый тренд под названием «экономика избегания». Они намеренно уклоняются от некомфортных финансовых разговоров, чтобы не показаться токсичными и не чувствовать неловкость.

Почему зумеры боятся разговоров о деньгах

Молодые люди зачастую стесняются напомнить друзьям о долге за общий ужин или билет в кино. Доходит до того, что человек избегает встреч, чтобы не сталкиваться лишний раз с подобными тратами и не стать токсичным или скупым в глазах знакомых.

Детский и семейный психолог Олеся Покусаева в беседе с 360.ru объяснила, что такое поведение может быть свойственно не только зумерам.

«Есть люди, которым неловко просить деньги у друзей, близких, коллег. В любом поколении есть категория людей, которые считают неудобным это спрашивать, потому что они сами достаточно обязательные люди — если они берут в долг, то возвращают», — уточнила специалист.

Другая часть людей, напротив, достаточно легко относится к чужим деньгам. Им нужно 10 раз напомнить о долге, иначе они его не отдадут. По словам психолога, эта особенность связана характером.

Она отметила, что из-за неполученного долга у человека внутри может копиться агрессия, которая будет разрушать его изнутри.

«Часто это скатывается в психосоматику. Высказанная, вербализованная агрессия меньше вредит самому человеку. А аутоагрессия — это агрессия, направленная вовнурь, она очень сильно разрушает, бьет по слабым местам», — рассказала собеседница 360.ru.

Покусаева добавила, что человек может сделать ложные выводы из ситуации и додумать какие-то причины, в то время как на деле должник просто забыл о деньгах. Такая ситуация сильно портит межличностные отношения.