Новая фобия. Почему зумеры боятся попросить друзей вернуть деньги
Психолог Покусаева: аутоагрессия из-за долгов может разрушать человека изнутри
Среди зумеров появился новый тренд под названием «экономика избегания». Они намеренно уклоняются от некомфортных финансовых разговоров, чтобы не показаться токсичными и не чувствовать неловкость.
Почему зумеры боятся разговоров о деньгах
Молодые люди зачастую стесняются напомнить друзьям о долге за общий ужин или билет в кино. Доходит до того, что человек избегает встреч, чтобы не сталкиваться лишний раз с подобными тратами и не стать токсичным или скупым в глазах знакомых.
Детский и семейный психолог Олеся Покусаева в беседе с 360.ru объяснила, что такое поведение может быть свойственно не только зумерам.
«Есть люди, которым неловко просить деньги у друзей, близких, коллег. В любом поколении есть категория людей, которые считают неудобным это спрашивать, потому что они сами достаточно обязательные люди — если они берут в долг, то возвращают», — уточнила специалист.
Другая часть людей, напротив, достаточно легко относится к чужим деньгам. Им нужно 10 раз напомнить о долге, иначе они его не отдадут. По словам психолога, эта особенность связана характером.
Она отметила, что из-за неполученного долга у человека внутри может копиться агрессия, которая будет разрушать его изнутри.
«Часто это скатывается в психосоматику. Высказанная, вербализованная агрессия меньше вредит самому человеку. А аутоагрессия — это агрессия, направленная вовнурь, она очень сильно разрушает, бьет по слабым местам», — рассказала собеседница 360.ru.
Покусаева добавила, что человек может сделать ложные выводы из ситуации и додумать какие-то причины, в то время как на деле должник просто забыл о деньгах. Такая ситуация сильно портит межличностные отношения.
Как бороться со стеснительностью
Чтобы преодолеть барьер и не бояться спрашивать о деньгах, необходимо сначала осознать наличие проблемы.
«Первый шаг — осознать, что тебе это мешает. Понять, что ты такой человек. Потом уже начать разбираться, откуда это идет. Очень часто это идет из семьи: когда говорят, что нужно быть удобным, хорошим. Либо это могли быть какие-то школьные установки», — сообщила психолог.
Чтобы преодолеть неловкость, можно пойти к психологу.
Есть способы бороться с агрессией: ходить на бокс, кикбоксинг, в тир, на что-то активное. Это выход, позволяющий не накапливать агрессию внутри себя. Кто-то действует на более взрослом уровне — разбирается с причинами и выясняет, как действовать дальше, чтобы не повторять ошибок и не ходить по условным граблям.
Проблемы могут возникать и с живым общением — например, некоторые представители поколения зумеров испытывают сильный стресс от разговора по телефону или видеосвязи. Им гораздо проще писать текстовые сообщения и выражать эмоции смайликами.
Эксперт обратила внимание, что такое общение сильно обедняет эмоциональный фон.
«У меня уже неоднократно был опыт, когда приходилось просто молодежь учить распознавать эмоции, потому что они их банально не чувствуют и не понимают», — уточнила она.
Психолог рассказала о довольно распространенных случаях, когда людям приходится практически с нуля учиться живому общению. Она не исключила, что людям, плохо распознающим чужие эмоции, может быть намного тяжелее напоминать друзьям о долгах.