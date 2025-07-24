Семейный психолог Маклакова отметила, что даже 10 минут внимания могут улучшить атмосферу в доме

Даже 5–10 минут совместного времяпровождения способны поддерживать близость и улучшать атмосферу в доме. Об этом рассказала педагог-психолог, семейный психолог Наталья Маклакова в беседе с сайтом «СтальМедиа» .

«Можно сделать мини-свидание, даже когда у тебя два ребенка маленьких ползают рядышком. Просто пара включает музыку, жена фрукты нарезала, налили морс в бокалы, потанцевали, включили медленную музыку — вот 5–10 минут внимания, и уже атмосфера в доме меняется», — поделилась Маклакова.

Она подчеркнула, что для поддержания хороших отношений не обязательно устраивать долгие свидания. Небольшие знаки внимания также играют важную роль.

Кроме того, психолог предложила создавать «цикличные ритуалы». Например, отмечать праздники вместе или раз в месяц ездить к родителям. Это поможет укрепить семейные узы.