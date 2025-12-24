Семейный праздник с огоньком: почему Новый год оборачивается ссорами и как этого избежать

Новогодняя ночь, которую многие ждут как момент тепла и единения, нередко становится полем для старых обид и громких конфликтов. Почему это происходит и можно ли минимизировать риски, рассказала 360.ru семейный психолог Наталья Панфилова.

По словам эксперта, давление «обязательного семейного счастья» само по себе создает токсичную почву. Если среди близких есть скрытые обиды, атмосфера идеального вечера, алкоголь и повышенная эмоциональность лишь усиливает внутреннее напряжение и снижают барьеры.

Панфилова отметила, что избежать скандала поможет осознанный подход к празднику.

«Если ты хочешь поскандалить, то не надо ходить на такие посиделки. Или надо как-то с собой договориться, что Новый год — это светлый праздник. И если ты хочешь выяснять отношения, то сделай это это либо до, либо после, но не во время», — рекомендовала психолог.

Если конфликт уже назревает, самый действенный способ — физически выйти из пространства. Этот простой прием помогает разорвать цикл взаимных претензий и сохранить мирный праздник, заключила Панфилова.

