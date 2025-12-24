Эксперт по этике Рогова предложила подарить коллегам на Новый год хороший чай или елочные игрушки

Эксперт по этикету Алевтина Рогова поделилась рекомендациями, какие подарки можно вручить коллегам на Новый год. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

Специалист подчеркнула важность избегания предвзятости при выборе презентов. По ее словам, лучше дарить общие подарки, такие как хороший чай, кофе, коробка конфет или елочные украшения.

«Не нужно дарить подарки конкретно кому-то из своего коллектива, обходя других. А то потом отголоски будут на целый год», — добавила Рогова.

Эксперт также рекомендовала избегать подарков в виде алкоголя, так как это может быть неуместно по разным причинам.