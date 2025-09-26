Семейную ипотеку в России захотели поднять до 12%, но не для всех

В министерстве финансов рассматривают новую модель семейной ипотеки, которая подразумевает повышение ставки до 12%. Об этом сообщил РБК .

Модель может заменить нынешнюю программу с единой ставкой 6%. Если модификацию примут, то ставка будет дифференцироваться в зависимости от количества детей в семье: 12% — на первого ребенка, 6% — на второго и 4% — на третьего.

В ведомстве рассчитывают, что при таком подходе господдержка станет более адресной и сможет решать задачи демографии.

По словам замминистра финансов Ивана Чебескова, рефинансирование при рождении третьего ребенка планируется сделать автоматическим. Его слова привел «Интерфакс».

«Это тоже был один из запросов, чтобы с рождением последующих детей не надо было идти в банк, там оформлять все документы, чтобы это происходило либо автоматически, либо полуавтоматически. Сейчас решаем, как это можно в правовом поле сделать», — сказал Чебесков.

Ранее стало известно, что Минфин поддержал идею оформления семейной ипотеки по месту прописки.