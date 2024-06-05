Семейное путешествие подарили 15-миллионному гостю выставки «Россия»

Международную выставку-форум «Россия» посетили 15 миллионов человек. Об этом сообщила пресс-служба выставки.

Юбилейным гостем стала жительница Ялты Наталия Корнеева, которая прибыла на мероприятие вместе с двумя детьми и мужем. В подарок ей вручили сертификат на семейное путешествие в Северную Осетию на шесть дней.

В программу поездки войдут путешествия в Тагаурское, Геналдонское и Куртатинское ущелья, поездка в архитектурно-этнографический комплекс «Даргавский некрополь», мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов и национальным танцам, посещение дома-музея имени Евгения Вахтангова и экскурсия по историческому центру Владикавказа.

Кроме того, семья осмотрит Аланский мужской монастырь, руины древнего города Цмити, сторожевую башню Курта и Тага.

«Мы приехали посмотреть Москву, из Ялты. Посетили выставку впервые, хоть и мало успели увидеть, но очень впечатлены! Мы рады такому подарку, потому что всегда хотели побывать в Северной Осетии — Алании», — сообщила Корнеева.

Ранее 14-миллионов посетителем выставки стал восьмилетний мальчик с Камчатки.