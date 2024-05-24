Восьмилетний мальчик стал 14-миллионным гостем выставки «Россия» на ВДНХ

Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил уже 14-миллионный гость, им стал восьмилетний житель Камчатки по имени Кирилл. Об этом сообщила пресс-служба выставки.

Подростку и его родителям подарили сертификат на путешествие в Тобольск, где они совершат экскурсию по местам детства известного ученого Дмитрия Менделеева.

«Стать юбилейным посетителем было очень неожиданно. Ожидания от поездки у нас очень радужные, хотим получить новые впечатления и узнать что-то новое», — поделилась мама школьника.

Ранее стало известно, что Международную выставку-форум «Россия» решили продлить до 8 июля. Согласно исследованиям, она понравилась 90% посетителей.