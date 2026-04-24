Семье погибшего при теракте в Москве сотрудника ГАИ вручили орден Мужества

Орден Мужества вручили семье сотрудника столичного ГАИ Дениса Братущенко, погибшего при теракте у Савеловского вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка МВД.

Указом президента России Владимира Путина офицера посмертно наградили за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.

Коллеги и руководство почтили память боевого товарища у мемориала погибшим сотрудникам.

Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на 24 февраля. Преступник намеренно устроил его возле патрульного автомобиля Госавтоинспекции. В результате погибли один полицейский и сам злоумышленник, еще двух сотрудников правоохранительных органов доставили в больницу.